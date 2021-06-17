Vali Su, Mut'ta projeleri yerinde inceledi

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mut ilçesini ziyaret ederek, yapımı devam eden yatırım ve projeleri yerinde inceledi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mut ilçesini ziyaret ederek, yapımı devam eden yatırım ve projeleri yerinde inceledi.

İlçe programı kapsamında ilk olarak Mut Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Su, burada Kaymakam Fatih Erdoğan'dan ilçedeki yatırımlara ilişkin bilgiler aldı. Su, daha sonra öğretmenevinde düzenlenen Mut Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı'na başkanlık etti. Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, Mut-OSB'de toplam 10 dönüm arsanın ilgili firmalara tahsisini öngören sözleşme Su başkanlığında imzalandı. Su daha sonra Mut OSB'nin elektrik gücünü karşılayacak olan elektrik dağıtım santralinde bitme aşamasına gelen çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. OSB'nin Mut için büyük önem taşıdığını kaydeden Su, OSB'nin gerek istihdam gerekse sanayileşme açısından ilçeye ve bölgeye büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Geçtiğimiz yıl yapılan 'Zeytincilik Sektörü Değerlendirme Toplantısı' kararları kapsamında kurulan 'Zeytin Gen Bahçesi'ni de ziyaret eden Vali Su, Türkiye genelinde önemli görülen yerel çeşitlerin ıslahı ile korunmasını amaçlayan ve 7 bin 500 metrekare üzerinde oluşturulan bahçe hakkında Kaymakam Fatih Erdoğan'dan bilgiler aldı. İlçe ziyaretleri çerçevesinde Kızılay tarafından bağışçı aracılığıyla yapımı tamamlanan Hatice Ata Tekin Kızılay Anaokulu ile yapım çalışmaları devam eden Sağlık Meslek Lisesi, Gençlik Merkezi ve Mut TOKİ inşaa alanında da incelemelerde bulunan Su, yürütülen çalışmaların bir an önce tamamlanması için yetkililere talimat verdi.

Mut Belediye Başkanlığı'nı da ziyaret ederek Başkan Volkan Şeker ile bir süre görüşen Su daha sonra Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'na geçerek vatandaşlarla bir araya geldi. Burada halkın sorun ve taleplerini dinleyen Su, sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmanın ardından il merkezindeki programlarına katılmak üzere ilçeden ayrıldı.

Ziyarette Vali Su'ya, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ile Vali Yardımcısı Süleyman Deniz eşlik etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı