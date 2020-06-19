Vali Su, Mut ilçesinde incelemelerde bulundu MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mut ilçesinde kent merkezinden Yerköprü Şelalesine kadar birçok bölgede incelemelerde bulundu.

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mut ilçesinde kent merkezinden Yerköprü Şelalesine kadar birçok bölgede incelemelerde bulundu. Vali Su, gezisi sırasında vatandaşlarla da bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Su, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Mut'a gitti. Gezide, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ile vali yardımcıları, il müdürleri ve ilçe kaymakamının da eşlik ettiği Vali Su, Mut Sebze ve Meyve Halinde esnafla bir araya gelerek sohbet etti.

Hal ziyaretinin ardından ilçenin 2 kilometre güneybatısında bulunan Dağ Camiinde incelemelerde bulunan Su, bu tarihi caminin restorasyonun yapılacağını söyledi. Su, yine bu kapsamda Nureddin Sofi (Nure Sofi) Türbesinde de restorasyon çalışmalarının yapılacağını ifade etti.

Daha sonra Mut Öğretmenevine geçen Su, Mut Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısına başkanlık etti.

Toplantının ardından Hacınuhlu Mahallesindeki Orman İşletme Müdürlüğü Karaekşi Fidanlık Şefliğini ziyaret eden Su, dağıtımı yapılacak 15 bin adet Mut Beyazı cinsi incir fidanı yetiştirme alanında incelemelerde bulundu.

Mut programı çerçevesinde Yerköprü Şelalesinde yapılan yeni düzenlemeleri yerinde inceleyen Vali Su, daha sonra ilçede Palantepe Mahallesinde yapımı devam eden ve bu yıl içinde hizmete alınması planlanan Ak Ali Küçük Engelliler Eğitim Merkezini gezdi.

Mut programı kapsamında her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Vali Su, halkın sorun ve taleplerini de dinledi. - MERSİN

Kaynak: İHA