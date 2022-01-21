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Vali Su, MTOSB'deki öğrencilerle buluştu

Vali Su, MTOSB'deki öğrencilerle buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, MTOSB Müteşebbis Heyet Toplantısının ardından, MTOSB Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerle buluşarak, atölyelerde ürettikleri oyuncaklarla ilgili bilgi aldı.

MERSİN (İHA) - MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, MTOSB Müteşebbis Heyet Toplantısının ardından, MTOSB Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerle buluşarak, atölyelerde ürettikleri oyuncaklarla ilgili bilgi aldı.

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi. MTOSB hizmet binasında yapılan toplantıya; Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ile müteşebbis heyet üyeleri katıldı.

Daha önceki toplantılarda alınan kararlarla ilgili bilgi verilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Vali Su, Özel Şişecam Meslek Lisesini ziyaret etti

Vali Su, toplantı sonrasında MTOSB Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Burada okul bünyesindeki atölyelerde öğrenciler tarafından imal edilen oyuncaklar hakkında bilgi alan Su, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Su, öğrencilere ve öğretmenlere başarılar diledi. - MERSİN

Vali Su, MTOSB'deki öğrencilerle buluştu

Vali Su, MTOSB'deki öğrencilerle buluştu

Vali Su, MTOSB'deki öğrencilerle buluştu

Vali Su, MTOSB'deki öğrencilerle buluştu

Vali Su, MTOSB'deki öğrencilerle buluştu

Vali Su, MTOSB'deki öğrencilerle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Ali İhsan Su, Şişecam, Mersin, su, Ekonomi, Haber

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