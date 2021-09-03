Vali Su, MTOSB'de incelemelerde bulundu
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Vali Su, MTOSB'de incelemelerde bulundu

Vali Su, MTOSB'de incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Su'nun yanı sıra Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, MTOSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz ve heyet üyeleri katıldı. Vali Su, toplantının ardından bazı işletmelere ziyaretlerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Otomotiv yedek parçası üretin bir işletme ile tarım sulama sistemleri alanında faaliyet gösteren bir firmayı ziyaret eden Vali Su, işleyişe yönelik bilgi aldı. - MERSİN

Vali Su, MTOSB'de incelemelerde bulundu
Vali Su, MTOSB'de incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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