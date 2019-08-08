Vali Su, MTOSB'de incelemelerde bulundu

08.08.2019 11:18

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTSOB) Müteşebbis Heyeti Temmuz ayı olağan toplantısı Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

MTSOB idari binasında gerçekleştirilen toplantıya Vali Su'nun yanı sıra, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi Murat Tasgül, MESİAD Temsilcisi Safvatullah Işık ve MTOSB yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda, haziran ve temmuz ayları içerisinde alınan yönetim kurulu kararları gözden geçirildi ve gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Müteşebbis heyet toplantısı sonrası, dünyanın yiyecek içeçek alanında en büyük 2. üretime sahip Pepsico markasına ait Fritolay Tarsus Fabrikasını ziyaret eden Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığındaki heyet, fabrika müdürü Abdullah Biçer tarafından gerçekleştirilen tesis ve üretim hakkındaki bilgilendirme sunumunun ardından fabrikayı gezerek üretim ve işleyiş hakkında incelemelerde bulundu.

Fabrika ziyareti sonrası 98 hektar alan üzerine kurulu MTOSB 3. Bölgede devam eden altyapı çalışmalarını inceleyen Vali Su, altyapı işlerine ait ilerlemelerle alakalı Bölge Müdürü Halil Yılmaz tarafından bilgilendirildi. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen heyet, bölgenin altyapı çalışmalarındaki hızlı ilerleyişinden duyduğu memnuniyeti belirttiler. - MERSİN

Kaynak: İHA