Vali Su, Mersin Yeşilay'ın yeni yönetimi ile bir araya geldi - Haberler
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Vali Su, Mersin Yeşilay'ın yeni yönetimi ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Su, Mersin Yeşilay'ın yeni yönetimi ile bir araya geldi

MERSİN (İHA) – Mersin valisi Ali İhsan Su, Yeşilay Derneği Mersin Şubesinin yeni yönetimini kabul ederek, görevlerinde başarılar diledi.

MERSİN (İHA) – Mersin valisi Ali İhsan Su, Yeşilay Derneği Mersin Şubesinin yeni yönetimini kabul ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Yeşilay Derneği Mersin Şubesi Başkanı Halit Pekduran ve yeni yönetimi, Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti. Valilik makamında gerçekleşen kabulde konuşan Vali Su, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Pekduran nezdinde yeni yönetimi kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Pekduran ise yürüttükleri faaliyet ve çalışmalar hakkında Vali Su'ya bilgi verdi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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