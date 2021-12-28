Vali Su, Mersin-Tarsus OSB Müteşebbis Heyet Toplantısına Başkanlık Etti - Haberler
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Vali Su, Mersin-Tarsus OSB Müteşebbis Heyet Toplantısına Başkanlık Etti

Vali Su, Mersin-Tarsus OSB Müteşebbis Heyet Toplantısına Başkanlık Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Müteşebbis Heyet Aralık ayı toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

TARSUS, MERSİN (Habermetre) - Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Müteşebbis Heyet Aralık ayı toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

MTOSB hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı.

Daha önceki toplantılarda alınan kararlarla ilgili bilgi verilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. 28. 12. 2021

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