Vali Su, Mersin-Tarsus OSB'de incelemelerde bulundu
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Vali Su, Mersin-Tarsus OSB'de incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Vali Su, Mersin-Tarsus OSB'de incelemelerde bulundu

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ardından MTOSB Başkanı Sabri Tekli ve Müteşebbis Heyet üyeleri ile birlikte 3. Bölgede incelemelerde bulunan Vali Su, yatırımcı firmalardan Akyüzler Alüminyumun yeni açılan üretim tesislerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"İstihdam sayısı 800'e çıktı"

Sanayici Yılmaz Akyüz, 1. bölgede faaliyet gösteren üretim tesisinin ardından 3. bölgeye yaptıkları yatırımla istihdam sayısını 800'e çıkardıklarını belirterek, "3. bölge ile birlikte MTOSB'nin istihdam sayılarında ciddi bir artış gözlemlendi. Yeni sanayi alanları açıldıkça hem istihdam hem üretim hem de ihracat rakamları daha da artacaktır. Ülkemiz üretimi, ihracatı ve istihdamı açısından büyük önem taşıyan 3. bölgenin sanayicilerin hizmetine sunulmasında Sabri Tekli başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN

Vali Su, Mersin-Tarsus OSB'de incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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