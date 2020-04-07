Vali Su, maske ve dezenfektan üretilen okullarda inceleme yaptı MERSİN (İHA) – Mersin valisi Ali İhsan Su, korona virüs salgınına karşı dezenfektan ve maske üretilen okullarda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

MERSİN (İHA) – Mersin valisi Ali İhsan Su, korona virüs salgınına karşı dezenfektan ve maske üretilen okullarda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Korona virüs salgınının dünyada yayılmaya başladığı günlerden itibaren Mersin'de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bazı meslek okullarında dezenfektan ve maske üretimlerine başlandı. Öğretmenler ve öğrenciler tarafından üretilen ürünler hem Mersin'in hem de talep eden illerin ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun olarak üretiliyor.

Vali Su, bu ürünlerin üretildiği Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mersin Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti. Vali Su'ya ziyaretlerinde, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da eşlik etti.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen dezenfektan ürünleri ile Mersin Olgunlaşma Enstitüsünde üretilen cerrahi maske hakkında bilgi alan Su ve Koca, üretim yerlerinde de incelemelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mersin'in günlük 44 bin 650 adet cerrahi maske üretim kapasitesine sahip olduğu ve bugüne kadar 1 milyon 923 bin adet maske siparişi alındığı belirtildi. Öte yandan, günlük 12 bin litre dezenfektan ürünleri üretim kapasitesine sahip olan okulda da 92 bin 785 litre sipariş alındığı kaydedildi.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) öngördüğü yoğunluklarda üretilen dezenfektan ürünleri ile maske siparişlerinin, MEB kurumları, belediyeler, tarım ilçe müdürlükleri, resmi ve özel kurumlar, şahsi ve küçük ölçekli işletmeler, yurtlardan gelen talepler doğrultusunda karşılandığı ifade edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA