Vali Su, Kamu Görevlileri ve Vatandaşlarla Bayramlaştı

Vali Ali İhsan Su, bayramlaşma programı çerçevesinde Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Vali Ali İhsan Su, bayramlaşma programı çerçevesinde Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Ziyaretlerinde tüm güvenlik güçlerine yürüttükleri çalışmalarda başarılar dileyerek bayramlarını kutlayan Vali Su, daha sonra Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda düzenlenen törende kamu görevlileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

İl protokolü üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, vatandaşlar ile basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşen programda konuşan Vali Su, milli ve dini bayramlarımızın daha çok kenetlendiğimiz, kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirdiğimiz çok özel günler olduğunu ifade etti.

Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı tebrik eden Vali Su; "Bayramlaşmalarda maske, mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterelim. Yola çıkacak vatandaşlarımıza da ayrıca şunu ifade etmek istiyorum. Trafik kurallarına mutlaka uyalım, kemer takmadan yola çıkmayalım, bunun yanında seyir halindeyken telefonla konuşmayalım kurallara en üst derecede riayet edelim. Hız kurallarına riayet edelim. Yola çıkacak vatandaşlarımızın yollarının açık olmasını diliyorum. " dedi.

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde Vali Ali İhsan Su programa katılanlarla yakından ilgilenerek, bir süre sohbet etti. 20. 07. 2021

Kaynak: Habermetre