Vali Su, Jandarma Teşkilatının 182'nci yılını kutladı

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, vatandaşların huzuru ve güvenliği için gece gündüz çalışan Jandarma Teşkilatının 182'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, vatandaşların huzuru ve güvenliği için gece gündüz çalışan Jandarma Teşkilatının 182'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Vali Su, Jandarma Teşkilatının 182'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu ve beraberindeki teşkilat mensuplarını makamında kabul etti. Kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Su, Jandarma Teşkilatının Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olduğunu kaydederek, milletin huzur ve güveni için gece gündüz demeden çalıştığını söyledi.

Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlayan Su, Mersin'deki huzur ve güven ortamının tesisinde gösterdikleri gayretten dolayı İl Jandarma Komutanı Çarıkcıoğlu şahsında tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı