Vali Su, il protokolüyle bayramlaştı
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Vali Su, il protokolüyle bayramlaştı

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kurban Bayramının ilk gününde Kültür Merkezinde il protokolü ile bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Vali Su, il protokolüyle bayramlaştı
31.07.2020 14:12 | Son Güncelleme: 31.07.2020 15:29

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kurban Bayramının ilk gününde Kültür Merkezinde il protokolü ile bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Vali Su, Mersinli vatandaşlardan bayram boyunca maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uymalarını istedi.

Kurban Bayramının birinci gününde Mersin Valiliği tarafından Kültür Merkezinde bayramlaşma programı düzenlendi. Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun ev sahipliğinde gerçekleşen programa, korona virüs salgını nedeniyle sınırlı katılımın oldu. Bayramlaşmada tedbirler ön plana çıkarken, katılımcılar maskeyle ve uzaktan selamlaşarak bayram kutladılar.

Bayramlaşma programına, Vali Su'nun yanı sıra Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Milletvekilleri Cengiz Gökçel ve Hacı Özkan, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ile il protokolünün diğer mensupları katıldı.

Vali Su, salonda sınırlı sayıdaki masalara tek tek gezerek, herkesin Kurban Bayramını kutladı.

"Bayramda maske, mesafe ve hijyen kuralına mutlaka uyalım"

Daha sonra gazetecilere kısa bir açıklama yapan Vali Su, tüm Mersinlilerin Kurban Bayramını kutlayarak, Cenab-ı Hak'tan nice bayramlara sağlık ve afiyetle girmeyi diledi. Bayramların, dayanışmanın, yardımlaşmanın, birlik ve beraberlik duygularının zirveye çıktığı çok özel günler olduğunu vurgulayan Su, korona virüs salgınına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Bu özel günlerde, her zaman olduğu gibi büyüklerimizin duasını almak, küçüklerimizi sevindirmek çok önemli ama bu bayramda, Ramazan Bayramında olduğu gibi pandemi sebebiyle vatandaşlardan özellikle istirhamım, maske, mesafe, hijyen kurallarına mutlaka riayet ederek bayramı geçirelim. Sevdiklerimizi telefonla arayarak, onların gönüllerini o şekilde alalım mümkün mertebe. Maske, mesafe ve hijyen kuralına mutlaka uyalım, çünkü gerçekten bu çok çok önemli. Bayramı bayram tadında, güzel geçirmek için mutlaka öncelikle sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Önce kendi sağlığımız, sonra hepimizin sağlığı açısından bu çok önemli."

Tüm vatandaşların Kurban Bayramını kutlayan Su, "Bugün bu bayramı ülkemizde huzur ve güven içerisinde geçiriyoruz. Bunu şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz. Bu anlamda da ebediyete intikal eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Tüm vatandaşlarımıza sağlık ve afiyetler diliyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

Bayramlaşma programı, bir süre sohbetin ardından sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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