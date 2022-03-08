Vali Su: "Her zaman şehit ailelerimizin yanındayız" - Haberler

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Vali Su: "Her zaman şehit ailelerimizin yanındayız"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Su:

Mersin Valisi Ali İhsan Su, eşi Zeliha Su ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit eşleri ve yakınları ile sosyal ekonomik destek ve engelli evde bakım hizmetinden yararlanan ailelerini ziyaret etti.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, eşi Zeliha Su ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit eşleri ve yakınları ile sosyal ekonomik destek ve engelli evde bakım hizmetinden yararlanan ailelerini ziyaret etti.

Vali Su, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit yakınlarını unutmadı. Vali Su ve eşi, ziyaret sırasında aile üyeleri ile yakından ilgilendi. Su çifti, ailelerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, istek ve taleplerini dinledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya'nın da eşlik ettiği ziyarette Vali Su, devlet ve millet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını ifade etti. - MERSİN

Vali Su: Her zaman şehit ailelerimizin yanındayız

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dünya Kadınlar Günü, Mersin, Şehit, su, Yerel, Haberler

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