Vali Su, 'Gazeteciler Günü'nü kutladı

10.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:59

Mersin Valisi Ali İhsan Su, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla masaj yayımladı.



Basın kuruluşları ve mensuplarının, demokratik bir toplumun öncelikli unsurlarından biri olan halkın doğru ve tarafsız haber alma ve bilgi edinme hakkını etkin olarak kullanmasına aracılık ederek oldukça önemli bir kamu hizmetini yerine getirdiğini vurgulayan Su, "Başta internet ve sosyal medya olmak üzere bilgiye ve habere erişimin çeşitlendiği ve kolaylaştığı günümüz dünyasında, halkı doğru ve tarafsız haberle hızlı bir şekilde buluşturan gazetecilerimizin yaptıkları görevin önemi daha da artmaktadır. Bu düşüncülerle, mesleğin gerektirdiği etik ve ahlak kuralları doğrultusunda ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışıyla görevlerini özveriyle yerine getiren basın mensuplarımızın gününü içtenlikle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA