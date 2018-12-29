Vali Su'dan Yeni Yıl Mesajı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Su, mesajında, yeni bir yıla yeni umutlarla girmenin heyecan ve mutluluğunun yaşandığını belirterek, geride kalan yılda kentin gelişimiyle halkın refahını arttıracak çalışmalarda bulunmaya gayret gösterdiklerini aktardı.

Gelecek yıl da yatırım ve hizmetlerin devam edeceğini işaret eden Su, "Önümüzdeki yıl da bu yatırım ve hizmet atağını kentin tüm dinamikleri ile işbirliği içerisinde çalışarak, daha da üst noktalara çıkarmaya büyük bir şevk ve azimle devam edeceğiz. Bu duygularla, 2019 yılının tüm Mersinli hemşehrilerim ve milletimiz için birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının daha da güçlendiği bir yıl olarak geçmesini diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA