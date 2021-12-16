Vali Su'dan Nasif ve Altunok ailelerine taziye ziyareti

MERSİN (İHA) - MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Mersin'li ressam, şair ve yazar Lina Nasif'in ailesi ile annesi Zeynep Altunok'u kaybeden Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok'a taziye ziyaretlerinde bulunarak başsağlığı diledi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Su, hayatını kaybeden Mersin'in değerlerinden Lina Nasif'in ailesine taziyelerini Katolik Kilisesinde iletti. Ziyarette Vali Su'ya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek eşlik etti. Su, Nasif'in ailesi, Katolik Kilisesi Ruhani Lideri Peder Roshan Cordeiro, Rum Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri İspir Çoşkun Teymur ve sevenlerine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Vali Su, geçtiğimiz günlerde annesi Zeynep Altunok'u kaybeden Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok'a da taziye ziyaretinde bulundu. Mukaddem Mahallesinde kurulan taziye çadırında gerçekleşen ziyarette Vali Su'ya Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner de eşlik etti. Su ziyarette, Başkan Altunok ile bir süre görüşerek, başsağlığı dileklerini iletti. - MERSİN