Vali Su'dan, Mersin Uluslararası Limanı'nda inceleme
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Vali Su'dan, Mersin Uluslararası Limanı'nda inceleme

02.02.2021 12:47 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:50
Vali Su'dan, Mersin Uluslararası Limanı'nda inceleme

Vali Ali İhsan Su, Mersin Uluslararası Limanı'nda (MIP) incelemelerde bulundu.

Vali Ali İhsan Su, Mersin Uluslararası Limanı'nda (MIP) incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Su, beraberindekilerle birlikte geçen yıl 2 milyon TEU konteyner iş hacmini aşarak rekor kıran MIP'ı ziyaret etti.

MIP Genel Müdürü Johan Van Daele ile görüşen Su, liman işleyişi, yatırımlar ve yeni projeler hakkında bilgi aldı.

Su, römorkör ile liman içerisinde inceleme yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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