Vali Su: "Birçok tarihi yer restore edilerek hizmete açıldı" - Haberler Ekonomi
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Vali Su: "Birçok tarihi yer restore edilerek hizmete açıldı"

Vali Su:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin'in turizm potansiyelinin tanıtılmasının önemine değinerek, "İlimizde, Çamlıyayla'dan Anamur'a kadar birçok tarihi yer restore edilerek vatandaşlarımızın hizmetine açıldı" dedi.

ÇAMLIYAYLA, MERSİN (İHA) - MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin'in turizm potansiyelinin tanıtılmasının önemine değinerek, "İlimizde, Çamlıyayla'dan Anamur'a kadar birçok tarihi yer restore edilerek vatandaşlarımızın hizmetine açıldı" dedi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Su, Mersin'de turizmin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlenen buluşmada, Mersin Turizm İşletmecileri Derneği (MERTİD) üyeleri ve turizmcilerle bir araya geldi. MERTİD tarafından bir otelde düzenlenen programa, Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, MERTİD Yönetim Kurulu Başkanı Hamit İzol, dernek yönetim kurulu üyeleri ile otel işletmecileri katıldı.

Vali Su, programda yaptığı konuşmada, Mersin'in tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmanın ve turizmin daha da geliştirilmesinin önemini vurgulayarak, Mersin'de Çamlıyayla'dan Anamur'a kadar birçok tarihi yerin restore edilerek vatandaşların hizmetine açıldığını söyledi. Mersin'de turizm sektöründe yapılan çalışmalara değinen Su, MERTİD yönetimine ve Mersin'in ulusal ve uluslararası alanda tanıtılmasında emeği geçen turizmcilere teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Mersin'in turizm potansiyelinin yükseltilmesi ve daha etkin tanıtımıyla ilgili değerlendirmelerde bulunulan buluşmada, karşılıklı görüş ve öneriler dile getirildi. - MERSİN

Vali Su: Birçok tarihi yer restore edilerek hizmete açıldı

Vali Su: Birçok tarihi yer restore edilerek hizmete açıldı

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