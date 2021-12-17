Vali Su, 'Bayram Şekeri' Adlı Filmin Gala Gecesine Katıldı

AKDENİZ, MERSİN (Habermetre) - Vali Ali İhsan Su Akdeniz Belediyesi'nin destekleriyle Mersin'de çekilen, yönetmenliğini Bilal Kalyoncu'nun yaptığı Başrollerini Öykü Gürman, Ulaş İnan Torun, Arben Akış, Deniz Oral'ın paylaştığı ' Bayram Şekeri' adlı filmin gala gecesine katıldı.

Sayapark AVM Cinens Sinema Salonunda gerçekleştirilen filmin gala etkinliğine; Vali Su ve eşi Zeliha Su hanımefendi, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Fuat Gedik, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak ile protokol üyeleri katıldı.

Gala öncesi yaptığı konuşmasında sanatın tanıtımda çok önemli bir rol üstlendiğini belirten Vali Su, görsel sanatlarda özellikle sinemanın insanlara ulaşmada en önemli ve en kolay yol olduğunu ifade etti.

Konuşmasının devamında Bayram Şekeri filminin ilimizde çekilmesinde ilimizin tanıtımına çok önemli bir katkı sağlayacağını vurgulayan Vali Ali İhsan Su, filmde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Katılımcılarla birlikte filmi izleyen Vali Su, film sonunda yaptığı açıklamada "Bizim kültürümüzü ve insanımızı anlatan muhteşem bir film izledik. Bazı sahnelerde ağladık, bazı sahnelerde güldük… Çok güzel ve başarılı bir film olmuş. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum"dedi. 16. 12. 2021

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