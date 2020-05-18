Vali Su: "Atatürk'ün yaktığı bağımsızlık meşalesi eşsiz bir zaferle neticelenmiştir"
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Vali Su: "Atatürk'ün yaktığı bağımsızlık meşalesi eşsiz bir zaferle neticelenmiştir"

Mersin Valisi Ali İhsan Su, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, gençlerin cumhuriyeti ilelebet payidar kılacaklarına yürekten inandığını belirtti.

Vali Su:
18.05.2020 14:46 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:46

Mersin Valisi Ali İhsan Su, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, gençlerin cumhuriyeti ilelebet payidar kılacaklarına yürekten inandığını belirtti.

Vali Su mesajında, 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı bağımsızlık meşalesi ile Türk Milletinin, birlik ve beraberlik içerisinde cennet vatan uğruna verilen istiklal ve istikbal mücadelesini eşsiz bir zaferle neticelendirdiğini vurguladı. Atatürk'ün, bu anlamlı günü Türk gençliğine armağan ettiğini anımsatan Su, "Büyük Önder, bağımsızlığımızı ve cumhuriyetimizi sonsuza kadar korumak ve savunmak ile görevlendirdiği Türk Gençliğine bu anlamlı günü armağan ederek gençlerimize olan güvenini ve inancını da göstermiştir. Yüreğinde bu meşalenin sönmez ateşini gururla taşıyan gençlerimizin, bu önemli günün bilinci içerisinde, tarihimizden aldıkları güç ve ecdadımızdan aldıkları ilham ile ülkemize sahip çıkacaklarına, cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılacaklarına ve milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefine ulaştıracaklarına yürekten inanıyorum. Bu duygularla kıymetli Mersinlilerin, geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten duygularımla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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