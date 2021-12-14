Vali Su, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Fotoğrafları' Oylamasına Katıldı - Haberler
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Vali Su, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Fotoğrafları' Oylamasına Katıldı

Vali Su, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Fotoğrafları' Oylamasına Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Ali İhsan Su, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

İSTANBUL (Habermetre) - Vali Ali İhsan Su, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

Vali Su, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 67 fotoğrafı tek tek inceledi, fotoğraflar hakkında bilgiler aldı.

Haber kategorisinde Ali Jadallah'ın çektiği "Annenin Feryadı" başlıklı fotoğrafa oy veren Vali Ali İhsan Su, yaşam kategorisinde tercihini İsa Terli'nin "İstanbul ve Hilal" ile Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunayın Güzelliği", Spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un çektiği "Kadınlar İçin Daldı" başlıklı kareyi seçti.

Fotoğraf karelerinde büyük bir emek olduğunu kaydeden Vali Su; "Tüm fotoğraflar çok orijinal, güzel, seçim yapmak oldukça zor oldu. Gerçekten fotoğrafları çeken arkadaşlarımız hem dünyadan hem ülkemizden çok özel anları yakalamışlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm basın mensuplarına başarılar diliyorum. " dedi. 14. 12. 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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