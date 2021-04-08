Mersin Valisi Su'dan kentteki yatırımlara ilişkin açıklama Açıklaması

Mersin Valisi Ali İhsan Su, kentte hayata geçirilmesi planlanan 23 milyar değerindeki 484 proje için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, kentte hayata geçirilmesi planlanan 23 milyar değerindeki 484 proje için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Koordinasyon Kurulunun 2021 yılı 2. toplantısı, Vali Su başkanlığında yapıldı.

Toplantıda konuşan Su, kentteki yatırımların etkin, verimli ve rasyonel bir şekilde sürdürülmesini amaçladıklarını ifade etti.

Yapımı süren projelerle ilgili çalışmalara değinen Su, şunları kaydetti:

"İlimizde yürütülmekte olan 484 işin toplam proje tutarı 23 milyar 92 milyon 779 bin 554 liradır. 3 milyar 565 milyon 597 bin 970 lira olan yıl ödeneğinin, 442 milyon 664 bin 417 lirası harcanarak yüzde 12.41'lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Çalışmalarımız etkin bir şekilde sürdürülmektedir. Pandemi sürecinde ilimiz açısından önem arz eden yatırımlarımızı, hassasiyetlerimize dikkat ederek hızlı bir şekilde devam ettirmeye gayret edeceğiz. İnanıyorum ki, yılın sonunda da ilimizde çok önemli yatırımları hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız."

Projelere ilişkin sunumların yapıldığı toplantıda, çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci