Mersin Valisi Su'dan kentteki yatırımlara ilişkin açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin Valisi Su'dan kentteki yatırımlara ilişkin açıklama Açıklaması

Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Ekonomi
Mersin Valisi Su'dan kentteki yatırımlara ilişkin açıklama Açıklaması

Mersin Valisi Ali İhsan Su, kentte hayata geçirilmesi planlanan 23 milyar değerindeki 484 proje için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, kentte hayata geçirilmesi planlanan 23 milyar değerindeki 484 proje için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Koordinasyon Kurulunun 2021 yılı 2. toplantısı, Vali Su başkanlığında yapıldı.

Toplantıda konuşan Su, kentteki yatırımların etkin, verimli ve rasyonel bir şekilde sürdürülmesini amaçladıklarını ifade etti.

Yapımı süren projelerle ilgili çalışmalara değinen Su, şunları kaydetti:

"İlimizde yürütülmekte olan 484 işin toplam proje tutarı 23 milyar 92 milyon 779 bin 554 liradır. 3 milyar 565 milyon 597 bin 970 lira olan yıl ödeneğinin, 442 milyon 664 bin 417 lirası harcanarak yüzde 12.41'lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Çalışmalarımız etkin bir şekilde sürdürülmektedir. Pandemi sürecinde ilimiz açısından önem arz eden yatırımlarımızı, hassasiyetlerimize dikkat ederek hızlı bir şekilde devam ettirmeye gayret edeceğiz. İnanıyorum ki, yılın sonunda da ilimizde çok önemli yatırımları hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız."

Projelere ilişkin sunumların yapıldığı toplantıda, çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Mersin Valisi Su'dan kentteki yatırımlara ilişkin açıklama Açıklaması
Mersin Valisi Su'dan kentteki yatırımlara ilişkin açıklama Açıklaması
Mersin Valisi Su'dan kentteki yatırımlara ilişkin açıklama Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamza Dağ Özgür Özel Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Demet Akalın Bahar Candan
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Burak Yılmaz Yılmaz Vural Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Alanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mersin Valisi Su'dan kentteki yatırımlara ilişkin açıklama Açıklaması - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 17:42:59. #1.15#
title