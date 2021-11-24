Vali Su, '24 Kasım Öğretmenler Günü' Kutlama Programına Katıldı

Vali Ali İhsan Su, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen '24 Kasım Öğretmenler Günü' kutlama programına katıldı.

Törene Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutan Vekili Albay Bünyamin Dayıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'nın yanı sıra; il protokolü üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, 'aday öğretmenler" ile 'emekli olan öğretmenler' adına birer konuşma yapıldı.

Törende yaptığı konuşmasında öğretmenlerin hepimizin hayatında çok önemli bir yeri bulunduğunu kaydeden Vali Ali İhsan Su, dünyanın en önemli işini öğretmenlerin yaptığını söyledi. Her mesleğin, ortaya koyduğu bir eser olduğunu belirten Vali Su; "Öğretmenlik mesleğinin hammaddesi insan. Onu iyi eğitirsek topluma kazandıracağız, iyi eğitemezsek yine toplumun içinde kalacak. O yüzden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk "Muallimler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. " derken, yeni neslin güzel yetişmesi ve ülkemizi geleceğe daha güzel taşıyabilmesi için sizin gayretleriniz ve emekleriniz çok önemlidir. " dedi.

Vali Su, "Bizler de Sizlerin Emekleriyle Buralara Geldik"

Konuşmasının devamında Vali Su, "Hepimiz sizlerin emekleriyle buralara geldik. Bizler bugün görevimizi ne kadar iyi yapıyorsak sizlerin vermiş olduğu eğitim sayesindedir. Bu bakımdan sizlere ne kadar teşekkür etsek, ne kadar şükranlarımızı ifade etsek değerinizi ifade etmiş olamayız. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum. Emekli olan öğretmenlerimize sağlıklar diliyorum. Görev başında olan öğretmenlerimize de başarılar diliyorum. " şeklinde konuştu.

Törende daha sonra Vali Ali İhsan Su tarafından emekli öğretmenlere 'Hizmet Şeref Belgesi' verildi. Ardından '24 Kasım Öğretmenler Günü' konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül ve belgeleri ile 'Öğretmenler Turnuvası'nda dereceye girenlere kupaları Vali Su ve Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer ile İl Mili Eğitim Müdürü Koca tarafından verildi.

Aday Öğretmenlerin Yemin Töreni ile devam eden programda, Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi Çok Sesli Korosuile Mersin Öğretmenler Müzik Grubu sahne aldı.

Vali Su, Öğretmenlerle Bir Araya Geldi

Programın ardından Suphi Öner Öğretmenevi'ne geçen Vali Su, burada öğretmenlerin yaptığı eserlerden oluşan resim sergisini inceleyerek eser sahibi öğretmenlerle bir araya geldi.

Vali Ali İhsan Su, daha sonra Öğretmenevi Anamur Salonu'nda düzenlenen "Öğretmen Şairlerle Şiir" etkinliğine katılarak, öğretmenlerinseslendirdiği şiirleri dinledi.

24 Kasım programı kapsamında emekli öğretmenlerle de bir araya gelerek sohbet eden Vali Ali İhsan Su, emekli öğretmenler nezdinde tüm öğretmenlerin gününü bir kez daha kutladı. 24. 11. 2021

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