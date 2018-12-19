Vali Soytürk'ün Musabeyli İlçesine Ziyaret

Kilis Valisi Recep Soytürk, Musabeyli ilçesini ziyaret etti.

Geçen ay Valiler Kararnamesi ile Kilis Valiliğine atanan Recep Soytürk, Musabeyli ilçesine bir çalışma ziyaretinde bulundu. Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Musabeyli Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, ve ilçe amir ve müdürleri tarafından karşılanan Vali Soytürk, Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı'dan çalışmalar hakkında brifing aldı. Daha sonra Vali Soytürk, Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı ve daire amirleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. - KİLİS

Kaynak: İHA