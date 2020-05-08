Vali Soytürk' ün Anneler günü mesajı
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Vali Soytürk' ün Anneler günü mesajı

Vali Soytürk' ün Anneler günü mesajı
08.05.2020 14:49 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:49

Kilis Valisi Recep Soytürk, Anneler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Anneler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında dünyanın en güzel, en temiz ve masum duygusu hiç şüphesiz ki annelik olduğunu belirterek, anneler, yaşamlarını çocuklarına adarken, ortaya koyduğu karşılıksız sevgi, özveri ve hoşgörü hayatı boyunca benimsenmesi gelecek kuşaklara da öğretilmesi gereken özel değer olduğunu vurguladı. Soytürk, "Her türlü sorunumuzda sığındığımız, fikirlerini aldığımız, desteklerini gördüğümüz annelerimize, hak ettikleri sınırsız sevgi ve ilgiyi sunmak, gurur duyacakları fikir ve davranışları sergilemek onlara vereceğimiz en güzel ve kalıcı hediye olacaktır. Gözlerimizi dünyaya açtığımız andan itibaren bizlere doğruluk ve güzelliklerden yana yol gösteren annelerimizi sadece bu özel günde değil, hayatımızın her anında hatırlamalı, onlara hak ettikleri değeri göstermeliyiz. Hayatımız boyunca yanı başımızda istediğimiz, güven ve desteğini aradığımız, yanında huzur bulduğumuz, sevgisini ve hoşgörüsünü hiçbir şeye değişmeyeceğimiz annelerimizin bizlere verdiği yüce değerleri, bizler de çocuklarımıza aktarabilmeliyiz. 'Cenneti annelerin ayakları altında' gören bir inancın mensupları olan bizler, Millet olarak, her zaman olduğu gibi, sabır ve dayanışmayı, müsamaha ve fedakarlığı, birlik ve beraberliği, kardeşlik duygularımızın güçlenmesini ön planda tutuyoruz. Ülkemizin ve milletimizin huzurlu, mutlu ve daha müreffeh bir geleceğe ulaşabilmesi için annelerimizin kalbini hoş tutma hassasiyetini yaygınlaştırmaya özen gösteriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; başta kendi annem olmak üzere ebediyete irtihal eden bütün annelere Allah'tan rahmet diliyor, Ülkemizin varlığı, birlik ve bütünlüğü için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin emaneti olan annelerimizle birlikte bizleri canından, ruhundan, özünden bir parça olarak gören ve tüm hayatını bizim hayatımızın daha iyi olması için harcayan bütün annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, saygı ve selamlarımı sunuyor, ellerinden hürmetle öpüyorum" ifadesine yer verdi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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