Vali Soytürk Tuğgeneral Acar ile bir araya geldi
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Vali Soytürk Tuğgeneral Acar ile bir araya geldi

23. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

24.12.2019 14:21 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:26
Vali Soytürk Tuğgeneral Acar ile bir araya geldi

23. Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.


Tuğgeneral Berat Acar, Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.Tugay Komutanı Tuğgeneral Acar, Kilis'te geçici görevle konuşlandırılan 23. Komando Tugayı'nın çalışmaları hakkında Vali Soytürk'e bilgi verdi.


Görüşmede bölgedeki son gelişmeler de değerlendirildiği öğrenildi. - KİLİS

Kaynak: İHA
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