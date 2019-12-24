Vali Soytürk Tuğgeneral Acar ile bir araya geldi
23. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
23. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
Tuğgeneral Berat Acar, Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.Tugay Komutanı Tuğgeneral Acar, Kilis'te geçici görevle konuşlandırılan 23. Komando Tugayı'nın çalışmaları hakkında Vali Soytürk'e bilgi verdi.
Görüşmede bölgedeki son gelişmeler de değerlendirildiği öğrenildi. - KİLİS