Kilis Valisi Recep Soytürk sınır hattında inceleme yaptı

KİLİS (AA) - Kilis Valisi Recep Soytürk ve beraberindeki heyet Suriye sınır hattında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Recep Soytürk, 1. Hudut Alay Komutanlığını ziyaret ederek burada 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan ile bir süre görüştü.

Görüşmenin ardından Soytürk, Osma ve Ayhan ile birlikte Suriye sınırındaki Yüksektepe-İnanlı yolundaki şehitlik nöbet yerinde ve yapılması planlanan İnanlı Hudut Karakolunun Pasavan yolunda incelemelerde bulundu.