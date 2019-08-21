Vali Soytürk'ten Garnizon Komutanı Cihanoğlu'na ziyaret

Vali Soytürk'ten Garnizon Komutanı Cihanoğlu'na ziyaret

Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

21.08.2019 09:24
Vali Soytürk'ten Garnizon Komutanı Cihanoğlu'na ziyaret

Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Soytürk, kısa süre önce 1'inci Hudut Alay Komutanlığı görevine atanan Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Cihanoğlu Hudut Alay Komutanlığında ziyaret etti. Cihanoğlu, Soytürk'e 1'inci Hudut Alay Komutanlığı sorumluluk alanındaki çalışmalar, sınır hattında alınan tedbirler konusunda geniş bilgilendirme yaptı. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretin ardından Vali Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanlığından ayrıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.