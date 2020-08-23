Vali Soytürk'ten 24 Ağustos Mercidabık zaferi mesajı
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Vali Soytürk'ten 24 Ağustos Mercidabık zaferi mesajı

Kilis Valisi Recep Soytürk, Mercidabık Zaferinin 504. Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Soytürk'ten 24 Ağustos Mercidabık zaferi mesajı
23.08.2020 11:54 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:57

Kilis Valisi Recep Soytürk, Mercidabık Zaferinin 504. Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, Büyük Hükümdar, Osmanlı İmparatorluğu'nun 9. Padişahı, İlk Osmanlı Halifesi Yavuz Sultan Selim Han'ın tarihe altın harflerle yazdığı Mercidabık Zaferinin 504. yıldönümünü kutladıklarını belirtti.

Soytürk, "Osmanlı Devleti'nin, doğu ve güney sınırlarını tehdit ve tehlikelerden arındırmak, barış ve huzuru temin etmek için yaptığı Mercidabık Seferi, devletin dini, askeri, siyasi ve iktisadi hayatında önemli gelişmelere yol açmış, Ortadoğu ve Afrika'da yüzyıllarca sürecek olan "Osmanlı Barışı'nın başlangıcı olmuştur. Mercidabık Zafer'i ile Balkanlardan Ortadoğu ve Afrika'ya uzanan coğrafyada farklı millet ve inançların barış ve huzur içerisinde yaşaması sağlanmış, adalet, güven ve hoşgörü ortamı tesis edilmiştir. Osmanlı Devleti sonrasında, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da kan ve gözyaşının nerdeyse yüz yıldır dinmediği düşünüldüğünde Mercidabık Zaferi'nin önemi değer kazanmaktadır. Özellikle son dönemde bölgedeki birçok ülkenin içinde bulunduğu durum dikkate alındığında Osmanlı döneminin değeri bugün daha iyi anlaşılmaktadır. Mercidabık Zaferi'nin üzerinden geçen yüzyıllar sonrasında tarih bir kez daha tekerrür ederek ülkemizin güney sınırlarında yine güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kalınmış ve 4. yıldönümünü andığımız Fırat Kalkanı Harekatı ile başta Kilis'imiz olmak üzere ülkemizin güvenliği için tıpkı 504 sene önceki ruhla kararlı ve başarılı bir mücadele ortaya konmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle; Büyük Komutan Yavuz Sultan Selim Han başta olmak üzere, bütün ecdadımızı ve Fırat Kalkanı Harekatında canlarını bu vatan uğruna seve seve feda eden Şehit Binbaşımız Bülent Albayrak ile tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyor, Mercidabık Zaferi'nin ev sahibi olan Kilisli Hemşerilerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadesine ver verdi. - KİLİS

Kaynak: İHA

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