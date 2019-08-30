Vali Soytürk tebrikleri kabul etti

30.08.2019 11:31

Kilis Valisi Recep Soytürk, 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıl dönümü nedeniyle valilikte tebrikleri kabul etti.



Valilik makamında Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Aybay Mehmet Cihanoğlu, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, tebrikleri kabul etti. Daire amir ve müdürleri ile askeri erkan ve vatandaşları kabul eden Vali Soytürk, katılanlara teşekkür etti. - KİLİS

Kaynak: İHA