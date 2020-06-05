Vali Soytürk spor tesislerini denetledi Kilis Valisi Recep Soytürk, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde incelemelerde bulundu.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde incelemelerde bulundu.

Vali Soytürk, geçen aya göreve başlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim'i makamında ziyaret ettikten sonra Gençlik merkezi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün çalışmaları hakkında Vali Recep Soytürk'ü bilgilendirdi. - KİLİS

Kaynak: İHA