Vali Soytürk spor tesislerini denetledi
Kilis Valisi Recep Soytürk, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde incelemelerde bulundu.
05.06.2020 11:24 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:27
Kilis Valisi Recep Soytürk, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde incelemelerde bulundu.
Vali Soytürk, geçen aya göreve başlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim'i makamında ziyaret ettikten sonra Gençlik merkezi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün çalışmaları hakkında Vali Recep Soytürk'ü bilgilendirdi. - KİLİS
Kaynak: İHA