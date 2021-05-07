Vali Soytürk, sınır hattında incelemelerde bulundu

Kilis Valisi Recep Soytürk, Suriye sınır hattında incelemelerde bulunduktan sonra Mehmetçik ile birlikte iftar yaptı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Suriye sınır hattında incelemelerde bulunduktan sonra Mehmetçik ile birlikte iftar yaptı.

Vali Recep Soytürk, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve Kilis 1.Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruçoğlu ile birlikte Öncüpınar Hudut Bölgesi ile İnanlı Hudut Karakolu Suriye sınır hattında incelemelerde bulundu. Vali Soytürk, daha sonra komutanlar ve Mehmetçik ile birlikte sosyal mesafe kuralları içerisinde iftar yaptı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı