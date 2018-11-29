Vali Soytürk Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Vali Recep Soytürk, Kilis ile ilgili çeşitli konuların değerlendirildiği toplantıda mahalle ve merkeze bağlı köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde düzenlenen toplantıda muhtarların sorunları masaya yatırılarak çözüm önerileri konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kilis'te, yürütülen hizmetlerle ilgili olarak vatandaşın daha kaliteli ve yüksek bir yaşam standartlarının sunulabilmesi konusunda görüş ve değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, muhtarlar önerilerini dile getirdiler.

Vali Recep Soytürk, ilk olarak gerçekleştirdiği muhtarlar toplantısında katılımlarından dolayı muhtarlara teşekkür ettiğini ifade ederek, "İlimizin sorunlarının çözümlenmesi ve Kilise daha iyi bir hizmet sunabilmek için yoğun çaba sarf edeceğim" dedi.

Muhtarlar, düzenlenen bu toplantıların vatandaşın sunulan hizmetlerde eksiklik ve aksaklıkların giderilebilmesi ve çözümü noktasında son derece faydalı olduğuna inandıklarını ifade ettiler.

Toplantıya Vali Recep Soytürk'ün yanı sıra, Belediye Başkan Vekili Ahmet Polat, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Vali Yardımcıları, Daire Amirleri ile Merkeze bağlı mahalle ve köy muhtarları katıldılar. - KİLİS