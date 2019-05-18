Vali Soytürk Muhtarlar ile Stk Temsilcileriyle İftarda Bir Araya Geldi

Kilis Valisi Recep Soytürk, Muhtarlar, daire müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, belediye, il genel meclisi üyeleri, oda başkanlarını bir iftar yemeği verdi.

Vali konağındaki iftarda Vali Soytürk misafirleri kapıda karşıladığı iftar programında Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Vali Recep Soytürk, iftara katılanlara teşekkür etti. İftarından ardından masaları dolaşan Vali Soytürk iftara katılanlar ile sohbet etti. İftar İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in şükür duası ile sona erdi. İftar programına Muhtarlar, daire müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, belediye, il genel meclisi üyeleri, oda başkanları katıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA