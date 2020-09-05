Vali Soytürk, İl Genel Meclisi üyeleriyle bir araya geldi
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Vali Soytürk, İl Genel Meclisi üyeleriyle bir araya geldi

Kilis Valisi Soytürk, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer ve İl Genel Meclisi üyeleriyle bir araya geldi.

Vali Soytürk, İl Genel Meclisi üyeleriyle bir araya geldi
05.09.2020 11:52 | Son Güncelleme: 05.09.2020 11:57

Kilis Valisi Soytürk, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer ve İl Genel Meclisi üyeleriyle bir araya geldi.

Meclis Başkanı Yalçın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sümer'den köy yolları başta olmak üzere Özel İdarenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Meclis üyelerine bir konuşma yapan Vali Soytürk, " Musabeyli ilçesine bağlı Karbeyaz köyünde kara üzüm paketleme tesisi kuruyoruz. Yine malumunuz olduğu üzere Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı köyünde Hasancalı Gıda İhtisas Küçük Sanayi Sitesinde biber salçası fabrikaları kurulacak. Bununla ilgili il genel meclisimiz imar tadilatı yaptı. Kilis'in pandemi sürecini en iyi şekilde atlatmak için hepimizin üzerine görevler düşüyor. Korona virüs tedbirlerinin etkin uygulanması için tüm daire müdürlerimizde sahada olacaklar. Siz meclis üyelerimize de bu süreçte ciddi görevler düşüyor. Özellikle düğünler ve cenaze ile taziyeler konusunda vatandaşları uyarmamız gerekiyor. Temizlik, sosyal mesafe kurullarına uymaları maske takmaları yönünde çalışma yapmanızı istiyorum" dedi.

Vali Soytürk, Yol çalışmaları konusunda Meclis Başkanı Yalçın, Özel İdaresi Genel Sekreteri Sümer ve il genel meclisi üyeleri ve il özel idaresi personeline üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. - KİLİS

Kaynak: İHA

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