Vali Soytürk Görevine Başladı

Kilis Valisi Recep Soytürk, kente gelerek görevine başladı.

Valililer Kararnamesi ile Kilis Valiliğine atanan Vali Recep Soytürk, gazetecileri kabulünde, yaptığı konuşmada, Kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu teşekkür ettiğini ifade ederek, "Kilis'e ilk kez geliyorum. 25 yıllık memuriyet hayatımda ben esnaflara ve vatandaşlara çok önem veririm. Görev yaptığım her yerde esnaflarımız ve vatandaşlarımızla bir araya gelirim. Çünkü esnaflarımız, gün boyu müşterileri ile bir araya geldiği için o şehrin sorunlarını birinci ağızdan duyarlar. Bu nedenle sabah göreve gelirken tarihi Ulu cami ile Tekye camisi ve çevresindeki esnafları ziyaret ettim. Vatandaşlarımızla bir araya geldim. Kilis kent merkezi tarihi bir şehir olmasına rağmen yeni binalarda yapılmış, elimden geldiği kadar halkın içerisinde olacağım. Tüm enerjimi Kilis iççin harcayacağım" dedi.

Vali Soytürk, Eğitim konusuna çok önem verdiğini ifade ederek, "Geçmiş dönemlerde Kilis üst üste Türkiye sıralamasında ilk 3'e girmiş, son zamanlarda bir düşüş var. Yapacağımız çalışmalar ile yeniden üst sıralara çıkacağız.Yeni okullar kazandırılması, dersliklerin attırılması için çalışacağım. Başaralı öğretmenleri ödüllendireceğim. Bir öğretmenin sınıfındaki öğrenciler girdikleri sınavda soruların tamamını yapıyorsa, kaç öğrenci tamamını yapmışsa sıralaması yukarıdan aşağıya inecek şekilde ödüllendireceğim. Kilis'te asayiş olayları düşük seviyede, bu olumlu bir gelişme, güvenlik ve asayiş konusuna da önem vereceğiz" diye konuştu.

Soytürk, Kilis'e yatırım yapılması için sanayicinin önünü açacaklarını, yeni fabrikaların kurulması için çalışacağını sözlerine ekledi. - KİLİS