Vali Soytürk en yaşlı bayan çiftçi ile bir araya geldi

Kilis Valisi Recep Soytürk, Yaşlılar haftası nedeniyle en yaşlı bayan çiftçi 90 yaşındaki Mahide Ruh ile bir araya geldi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Yaşlılar haftası nedeniyle en yaşlı bayan çiftçi 90 yaşındaki Mahide Ruh ile bir araya geldi.

Vali Recep Soytürk, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu ile birlikte 'Yaşlılar Haftası' etkinlikleri kapsamında tarımsal üretim yapan ve Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı en yaşlı kadın çiftçi 1931 doğumlu olan Mahide Ruhi'yi evinde ziyaret etti. Maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine azami dikkat gösterilerek yapılan ziyarette çiftçi Mahide Ruhi'yi Türkiye ve Kilis tarımsal üretimine uzun süredir yaptığı katkı ve hizmetler nedeniyle teşekkürlerini sunan Vali Soytürk, en yaşlı kadın çiftçimiz Mahide Ruhi'nin şahsında tüm yaşlıların Yaşlılar Haftasını kutladığını söyledi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı