Vali Soytürk'e Ziyaretler Sürüyor

Kilis Valisi Recep Soıytürk'e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Valiler Kararnamesi ile Kilis Valiliğine atanan Recep Soytürk'e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Son olarak, Gaziantep İller Bankası Bölge Müdürü Beyhan İnce, Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti. Kilis'te geçici görevle bulunan Sarıkamış 7'inci Piyade Komando Tugayı Komutanı Piyade Komando Kıdemli Albay Mustafa Cüneyt Arıkan, Vali Recep Soytürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Soytürk, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - KİLİS