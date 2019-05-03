Vali Soytürk'e Türkiye İkincisi Olan Halk Oyunlarından Ziyaret

Halk oyunları yarışmasında Türkiye 2'incisi olan öğrenciler Kilis Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Mehmet Uluğcan Ortaokulu Halk Oyunları Yarışmasında Türkiye 2'incisi oldu. Halk oyunlarında görev alan öğrenciler, Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret ettiler. Vali Soytürk, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek, bir sonraki yılda Mehmet Uluğcan Ortaokulu Halk Oyunları ekibini Türkiye şampiyonu olmalarını beklediğini söyledi. - KİLİS

Kaynak: İHA