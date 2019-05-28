Vali Soytürk'e Tuğgeneral Altındağ'dan ziyaret
Vali Recep Soytürk, Kilis Özel Kuvvetler Üs Komutanı Tuğgeneral İlkay Altındağ ve Albay Mustafa Koşan'ı kabul etti.
Vali Recep Soytürk, Kilis Özel Kuvvetler Üs Komutanı Tuğgeneral İlkay Altındağ ve Albay Mustafa Koşan'ı kabul etti.
Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette, Vali Recep Soytürk, Kilis Özel Kuvvetler Üs Komutanı Tuğgeneral İlkay Altındağ ve Albay Mustafa Koşan'ı makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret sonrası Vali Soytürk, Özel Kuvvetler Üs Komutanı Tuğgeneral İlkay Altındağ ve Albay Mustafa Koşan'ı kapıya kadar uğurladı. - KİLİS
Kaynak: İHA
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