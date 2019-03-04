Vali Soytürk'e Komutanlardan Ziyaret
Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanı Tuğgeneral Erdal Şener ile Yardımcısı Tuğgeneral Uğur Bülent Acarbay, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.
Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanı Tuğgeneral Erdal Şener ile Yardımcısı Tuğgeneral Uğur Bülent Acarbay, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.
Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanı Tuğgeneral Erdal Şener ile Yardımcısı Tuğgeneral Uğur Bülent Acarbay Vali Recep Soytürk'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Vali Soytürk, komutanların ziyaretinden memnun olduğunu ifade etti. - KİLİS
Kaynak: İHA