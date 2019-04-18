Vali Soytürk'den Asfalt Plent ve Büz Baca Tesisini İnceledi

Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Özel İdaresi Asfalt Plent ve Büz Baca tesisinde incelemelerde bulundu.

Vali Recep Soytürk, Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı ile birlikte Kilis-İslahiye Karayolu Afrin Küprüsü yakınlarında bulunan İl Özel İdaresine ait Asfalt Plent ve Büz Baca Tesisinde incelemelerde bulundu. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer'den teknik açıdan sistemin nasıl çalıştığını detaylı bir şekilde bilgi aldı. İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın'da Vali Soytürk'e köylerde yapılan asfalt, kilit taşı döşemeleri ile Asfalt Plent ve Büz Baca tesislerinde üretilen boruların köylerde kullanılması ile ilgili detaylı bilgi verdi. - KİLİS

Kaynak: İHA