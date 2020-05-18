Vali Soytürk'den 19 Mayıs mesajı Kilis Valisi Recep Soytürk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Recep Soytürk, mesajında 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Anadolu'nun bağımsızlık meşalesini yakan Mustafa Kemal Atatürk'ün bu günü gençlere armağan ettiğini hatırlattı. Bu günün 101. yıldönümünü kutlamanınkıvanç ve coşkusu yaşandığını belirten Vali Soytürk'ün mesajında, "Türk milletinin var olma mücadelesi açısından son derece önemli olan 19 Mayıs 1919 tarihinin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk gençliğine armağan edilmesi büyük anlamlar taşımaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin korunması, gelişmesi ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasının, genç kuşaklar marifetiyle gerçekleşeceğinin bir ifadesi olarak bu önemli gün siz gençlere armağan edilmiştir. 19 Mayıs'ın gençlere bayram olarak armağan edilmesi, sizlere verilen değerin yanı sıra, Atatürk'ün ve onun şahsında milletimizin size olan inancını da ortaya koymaktadır. Çünkü sizler bu ülkenin umudu ve geleceğisiniz. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin istikbali, istiklal şuuruyla yetişen gençlerimize emanettir. Bu nedenledir ki, bizler, gençlerimizi el üstünde tutuyor, gençlerimizin geleceğine yatırım yapmayı, bu ülkenin geleceğine yatırım yapmak olarak kabul ediyoruz. Bizim en temel görevimiz, gençlerimize çok daha kalkınmış, gelişmiş ve müreffeh bir ülke bırakmaktır. Aynı şekilde, dünyamızın bu hızlı değişiminde ülkemiz hızla büyür ve kalkınırken, gençlerimizi geleceğe çok daha iyi hazırlamak, onlara en iyi, en güzel imkanları sunmak da bizim asıl görevlerimizdendir. İnanıyorum ki, gençlerimiz, ülkemizi bugünkü seviyesinden çok daha ileriye götüreceklerdir" denildi.

Soytürk, mesajının son bölümünde ise, "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutladığımız bu şanlı gün, hem milli mücadelemizin en önemli adımı, hem de yüzünü geleceğe dönmüş nesillerin en büyük ilham kaynağıdır. Türk gençliğinin, bu ilhamdan aldığı ışıkla Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacağına ve dünyaya örnek olacak uygarlık adımları atacağına inancımız tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle; devletimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; başta gençlerimiz olmak üzere değerli Kilisli hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum" ifadelerine yer verdi - KİLİS

Kaynak: İHA