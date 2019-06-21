Vali Soytük, modernleştirilen sınır kapısını inceledi

Kilis Valisi Recep Soytürk, Öncüpınar Sınır Kapısında yapımı devam eden Modernizasyon yerinde inceledi.

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye'nin en önemli kara hudut kapılarından biri olan Kilis'in Öncüpınar Gümrük Müdürlüğünün modernizasyonu yapılmaya devam ediyor. Kilis Valisi Recep Soytürk, beraberindeki teknik heyet ile birlikte modernizasyonu yapılan Öncüpınar Sınır Kapısında incelemelerde bulundu. GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Halil Şaşmaz, tarafından modernizasyon hakkında Vali Soytürk'e bilgi verdi. Vali Soytürk, modernizasyonun hızlı bir şekilde tamamlanması için talimat verdi.

Yaklaşık 65 dönüm üzerinde tır parkının da kurulacağı Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda 55 bin dönüm üzerinde ise binek araç yolcu salonu ve tesisler yapılacak. - KİLİS

Kaynak: İHA