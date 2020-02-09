Vali sosyal medyadan öğrencilerin kar tatili talebini geri çevirmedi, Rize'de okulları 2 gün tatil...

09.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 09.02.2020 13:06

Rize Valisi Kemal Çeber, sosyal medyadan öğrencilerin kar tatili taleplerini geri çevirmeyerek Rize'de kar nedeniyle okulların 2 gün tatil edildiğini duyurdu.



Vali Çeber tatil kararını sosyal medyadan şu şekilde açıkladı:



"Sevgili öğrencilerim ve hemşehrilerim yoğun katılımınız, fotoğraflarınız, değerlendirmeleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. İlgili kurumların verdiği bilgiler, sizlerden gelen değerlendirme ve talepler neticesinde hepimizin ortak kararını hepimiz adına açıklıyorum. Rize Valiliği, öğrenciler ve biz Rizelilerin ortak değerlendirme ve kararı olarak;



1- Devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı il merkezi ve köylerinde okulların 2 gün süre ile tatil edilmesine,



2- Aynı kararın kamuda çalışan hamile ve engelliler için de idari izin olarak kabulünü,



3- Dışarıdaki dostlarımız Sokak hayvanlarımız için herkesin uygun usulde, uygun yerlere yiyecek bırakmasına,



4- İlçelerimizde de aynı veriler dikkate alınarak kararın Kaymakamlar başkanlığında tüm ilçe halkı ve öğrencilerce verilmesine,



5- Yoğun katılım video, fotoğraf ve değerlendirmeler için Rize kadar güzel Rizelilere ve birbirinden tatlı öğrencilerimize teşekkür edilmesine,



6- Öğrencilerimizin tatil boyunca hastalanmamaya dikkat ederek, karın tadını sonuna kadar çıkarmasına ama kitap okuma, ders tekrarı ve ödevleri ihmal etmemesine,



Rize Valiliği tarafından tüm katılımcılar adına karar verilmiştir." - RİZE

Kaynak: İHA