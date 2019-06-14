Vali, sosyal medyada kendisini zirveye taşıyan yazı için özür bekliyor

Sivas Valisi Salih Ayhan, bir köşe yazarının eleştirel yazısının ardından sosyal medyada en çak takip edilenler arasında yer aldı. Ayhan, yazının gerçekleri yansıtmadığını belirterek, yazardan ve yorumları yazanlardan özür beklediğini söyledi.

Köşe yazarı Ahmet Takar, bugün kaleme aldığı eleştirel yazısında Sivas Valiliği'nin Sivas Kongresi'nin 100. yılı nedeniyle İstanbul'da düzenleyeceği tanıtım programı davetiyesine ver verip, "Sivas Valisi Meydanlarda" başlığı ile organizasyon siyasi olduğunu ileri sürdü. Etkinlik tarihinin 23 Haziran seçimlerinden öncesine denk gelmesini seçimlerle ilişkilendiren yazarın, yazanını yayınlamasının ardından sosyal medyada tepkiler ve destekle çığ gibi büyüdü. Vali Salih Aynan, sosyal medyada en çok tıklanan isimler arasında yer aldı.

Seçim tarihinden önce etkinlik tarihi belirlendi

Söz konusu yazarın yazıyı araştırmadan kaleme aldığını belirten Vali Salih Ayhan, etkinlik tarihinin seçimlerin yenilenmesi kararından önce belirlendiğini ifade edip, "İnsan bilmediğinin düşmanıdır derler. Bilerek, sorar yazmaya kalksaydı Ahmet bey muhtemelen bu yazıyı yazmazdı. İstanbul programı, çok çok önceden planlanan rutin bir programdır. Hiçbir siyasi amacı yoktur. Tamamen, Sivas Kongresinin 100. yılını çok daha etkin ve herkesi kucaklayan bir anlayışla kutlamak için planlanmıştır. Sivas'ta 647 bin kişi olmakla birlikte İstanbul, Ankara ve diğer şehirlerdeki hemşehrilerimizi de bilgilendirmek ve dikkat çekmek için böyle bir çalışmaya karar verdik" dedi.

Hiçbir siyasi tarafı yok

İstanbul'da düzenlenecek programın hiçbir siyasi tarafı olmadığını belirten Ayhan, "Hiçbir siyasi tarafı asla yoktur. Sivas'tan sadece Belediye başkanımız, rektörlerimiz ve Sanayi Ticaret Odası Başkanımız katılım sağlayacak. İstanbul'dan da katılacak siyasetçi yoktur. Herkesi kucaklayan, hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir program olacak" dedi.

Vali özür bekliyor

Ayhan, iddianın asılsız olduğunun anlaşılmasının ardından yazardan ve yorumları yazanlardan özür beklediğini belirterek şunları söyledi. "Bu programda eğer orada 23 Haziran'a yönelik bir cümle sarf edilir, adaylar yönünde her hangi bir algı ve anlayış sergilenirse yazdıklarının hepsini ben kabul ederim. Böyle bir şey olmazsa da ben hepsinden özür bekliyorum. Bunu planlarken de İstanbul seçimleri kararlaştırılmamıştı. Okulların bittiği hafta bu programı yapalım düşüncesi ile hareket ettik. Bu tarihe denk gelmesinden dolayı böyle bir mana verilmesi doğru değildir. Hiçbir siyasi içerik olmadığını özellikle söylemek istiyorum. Bunu yazanlar bizim yaptığımız çalışmaları takip ederlerse ayrıştıran değil kucaklaştıran, ötekileştiren değil kucaklayan bir tarafımız olduğunu görür. Bu toplantının ayrıştıran ve ötekileştiren bir düşünceye hizmet ettiğini iddia etmek kötü niyetlidir." - SİVAS

Kaynak: İHA