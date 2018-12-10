Vali Sonel "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Anadolu Ajansı (AA) Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı.

Yarışmadaki eserleri tek tek inceleyen Sonel, haber kategorisinde, Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde tercihini İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi" fotoğrafından yana kullanan Sonel, spor kategorisinde de Serhat Zafer'in imzasını taşıyan "Atlı akrobat" adlı fotoğrafı oyladı.

Sonel, oylamanın ardından fotoğrafları seçerken zorlandığını, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, Anadolu Ajansı'nın köklü bir kuruluş olduğunu belirtti.

Sonel, AA'nın yurt içi ve yurt dışında önemli işlere imza attığını dile getirerek, "Anadolu Ajansı her yerde bizim gözümüz, kulağımız. Bu fotoğrafların çekilmesinde ve AA'da görev yaparak haberlerin sağlıklı bir şekilde kamuoyuna ulaştırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Üç farklı kategoride birbirinden değerli ve önemli fotoğraflar var. Emek vererek bu fotoğrafları çeken arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.