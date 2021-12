Vali Sonel, "Vatandaşlarımızı Mutlu Etmek İçin Çaba Gösteriyoruz" Vali Tuncay Sonel, vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirdiği "Halk Günü" toplantılarını sürdürüyor. Vali Sonel, Valilik toplantı salonunda pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen "Halk Günü" toplantısında vatandaşlarla yakından ilgileniyor ve isteklerini tek tek dinliyor. Her hafta Çarşamba günlerini "Halk Günü"ne ayıran Vali Tuncay Sonel, kendisine iletilen iş, sağlık, ekonomik ve özel sorun ve sıkıntılarının çözümü noktasında talepte bulunan vatandaşların isteklerini, sorunlarını dinleyerek notlar aldı ve bir çoğunu da anında çözüme kavuşturdu. Gerekli gördüğü hususlarda da toplantıda hazır bulunun ilgili kurum amirlerinden, vatandaşların ilettikleri sorunların ivedilikle çözüme ulaştırılmasını da istedi. "Çarşamba günleri vatandaşlarımıza yönelik düzenlediğimiz halk günü toplantılarında bir araya gelmeye özen gösteriyoruz"diyen Vali Tuncay Sonel, "Halk günlerinde vatandaşlarımızla birebir görüşerek hem kendileri ile yakından tanışma fırsatı buluyor, sohbet ediyoruz. Hem de bizlere sorunlarını daha rahat iletme imkanını sunarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın yaşadıkları sorun ve sıkıntılarını giderme noktasında devletimizin her zaman vatandaşlarımızın yanında olduğunuda özellikle bilmelerini istiyoruz. Valiliğimizin kapısı vatandaşlarımıza her daim açıktır ve bizlere her zaman ulaşma imkanına sahiptirler. Ayrıca ilgili kurum amiri ve burada görevli tüm ekip arkadaşlarımız da vatandaşlarımızın sorunlarının en kısa sürede çözüme kavuşturulması noktasında gereken önemi göstermektedir. İletilen sorunlarla ilgili olarak da kendileri bilgilendirilerek toplantıdan güleryüzle uğurlanmaktadır" şeklinde konuştu. Vali Sonel, bugünkü "Halk Günü toplantısında 182 vatandaşımızın dert ve sıkıntılarını dinledi. "Halk Günü"toplantısına katılan ailelerin çocukları ile de yakından ilgilenerek, çocuklara çeşitli hediyeler verdi ve onları sevindirdi. "Halk Günü"ne katılan vatandaşlar, gösterdiği yakın ilgi dolayısıyla Vali Tuncay Sonel'e teşekkürlerini sundular, hayır dualarını eksik etmediler.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet