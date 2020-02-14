Vali Sonel, üşüyen 'Hıdır Onbaşı'ya kabanını verdi

14.02.2020 11:13 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:13

TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel, Aleviler için kutsal sayılan Hızır oruçlarının son gününde cemevini ziyaret etti. Boynuna astığı müzik çalardan türkü çalan, 'Hıdır Onbaşı' lakaplı Hıdır Aydın'ın üşüdüğünü fark eden Sonel, üzerindeki kabanı çıkarıp, giydirdi.

Vali Tuncay Sonel, Aleviler için kutsal sayılan Hızır oruçlarının son günü dolayısıyla Tunceli Cemevi'ni ziyaret etti. Vali Sonel, ziyareti sırasında, sokakta gezerken, boynuna astığı müzik çalardan türkü çalan, 'Hıdır Onbaşı' lakaplı Hıdır Aydın'ın bahçede beklediğini gördü. Vali Sonel, üşüdüğünü fark ettiği Aydın'a üzerindeki kabanını çıkarıp, giydirdi. Sonel, Aydın'a "Artık bu kaban senin. Üzerinden çıkarma ve bir sorunun olursa benim yanıma gel" dedi. Vali Sonel'in kabanını giyen Hısıdr Aydın, müzik çalardan türküleri çalmaya devam etti.

Kaynak: DHA