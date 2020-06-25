Vali Sonel: "Tek hedef Ordu'nun kalkınmasıdır"
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Vali Sonel: "Tek hedef Ordu'nun kalkınmasıdır"

Ordu Valisi Tuncay Sonel, şehrin daha ileri gidebilmesi için sıkı bir çalışma içerisinde olacaklarını belirterek, "Biz, bütün enerjimizi Ordu'nun gelişmesi, kalkınması için harcayacağız" dedi.

Vali Sonel:
25.06.2020 14:14 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:19

Ordu Valisi Tuncay Sonel, şehrin daha ileri gidebilmesi için sıkı bir çalışma içerisinde olacaklarını belirterek, "Biz, bütün enerjimizi Ordu'nun gelişmesi, kalkınması için harcayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tunceli Valiliği görevinden, Ordu Valiliği görevine atanan ve bu görevine 21 Haziran 2020 tarihinde başlayan Vali Tuncay Sonel, bir yandan tebrik ziyaretlerini kabul ederken, diğer taraftan iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelerek, istişarelerde bulunuyor.

Altınordu ilçesi Karapınar mahallesinde bulunan Ordu Organize Sanayi Bölgesine giden Vali Tuncay Sonel, burada bulunan Ordu OSB Müdürlüğü binasında Ordu OSB Başkan Vekili Murat Şimşek ve Müteşebbis Heyet üyeleri ile bir araya geldi.

Amacının, Ordu OSB Başkan Vekili ve Müteşebbis Heyet üyeleri ile tanışmak, fikir alışverişinde bulunmak ve Ordu OSB'nin genel durumu hakkında bilgi almak olduğunu belirten Vali Sonel, "Biz, bütün enerjimizi Ordu'nun gelişmesi, kalkınması için harcayacağız. Bunun için de gece gündüz demeden çalışacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımızla,Milletvekillerimizle,sizlerle ve şehrimizin tüm dinamikleriyle istişare ve işbirliği içinde hareket edeceğiz. Bizim derdimiz, vatandaşlarımızın yüzünün gülmesidir. Onları mutlu edebilmektir. Bizim, Ordu'ya yatırımcı bulma sıkıntımız, sorunumuz olmaz. Bu konuda bazı girişimlerimiz de var. İnşallah Ordu 2. OSB'nin ve Ünye OSB'nin tam anlamıyla faaliyete geçmesi, Fatsa OSB'nin genişleme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Ordu'ya çok daha fazla yatırım gelecek ve istihdam artacak, işsizlik azalacak. Bunu hep birlikte kısa sürede başaracağız. Bizler de bu konuda yoğun bir gayret ve çaba içerisinde olacağız" dedi.

Vali Tuncay Sonel, Ordu Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler, yapılan üretim ve sağlanan istihdam konularında, Ordu OSB Başkan Vekili Murat Şimşek'ten bilgi aldı.

Ordu OSB Müteşebbis Heyeti üyeleriyle bir süre sohbette bulunan Vali Sonel, Ordu OSB içerisinde faaliyet gösteren işletmeleri, daha sonraki bir zaman diliminde yerinde ziyaret ederek, yapılan üretim ve çalışmaları yerinde görmek istediğini ifade etti. - ORDU

Kaynak: İHA

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